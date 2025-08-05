Бывший замглавы управления делами президента России избежал колонии

Суд дал 5 лет условно экс-замглавы управления делами президента РФ Малюшину

Тверской суд Москвы вынес приговор бывшему заместителю руководителя управления делами президента (УДП) России 75-летнему Ивану Малюшину за злоупотребление полномочиями. Об этом сообщает РИА Новости.

Экс-чиновник избежал колонии и получил условное наказание сроком на пять лет. Испытательный срок назначен на четыре года. При этом суд отклонил гражданский иск потерпевшей стороны.

По версии следствия, Малюшин, занимавший должность в УДП с 2003-го по 2015 год, незаконно передал принадлежавший ведомству земельный участок площадью 2,5 тысячи квадратных метров в Стремянном переулке в Москве в аренду по заниженной стоимости американской компании. Российский бюджет недополучил около 100 миллионов рублей.

Генпрокуратура пытается вернуть недвижимость в собственность России и настаивало на переквалификации обвинения Малюшину на более тяжкую статью, однако следователь отказал в этом, а затем чиновник попал под амнистию и избежал уголовной ответственности.

В декабре 2022 года Верховный суд России признал незаконным прекращение уголовного дела, после чего Малюшин снова стал обвиняемым.

В конце 2024 года Санкт-Петербургский городской суд признал законной конфискацию имущества Малюшина и связанных с ним компаний общей стоимостью 1,3 миллиарда рублей. Среди изъятых в доход государства активов 14 квартир и 118 нежилых помещений в элитных корпусах на Староволынской улице.