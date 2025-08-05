Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:18, 5 августа 2025Силовые структуры

Бывший замглавы управления делами президента России избежал колонии

Суд дал 5 лет условно экс-замглавы управления делами президента РФ Малюшину
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Тверской суд Москвы вынес приговор бывшему заместителю руководителя управления делами президента (УДП) России 75-летнему Ивану Малюшину за злоупотребление полномочиями. Об этом сообщает РИА Новости.

Экс-чиновник избежал колонии и получил условное наказание сроком на пять лет. Испытательный срок назначен на четыре года. При этом суд отклонил гражданский иск потерпевшей стороны.

По версии следствия, Малюшин, занимавший должность в УДП с 2003-го по 2015 год, незаконно передал принадлежавший ведомству земельный участок площадью 2,5 тысячи квадратных метров в Стремянном переулке в Москве в аренду по заниженной стоимости американской компании. Российский бюджет недополучил около 100 миллионов рублей.

Генпрокуратура пытается вернуть недвижимость в собственность России и настаивало на переквалификации обвинения Малюшину на более тяжкую статью, однако следователь отказал в этом, а затем чиновник попал под амнистию и избежал уголовной ответственности.

В декабре 2022 года Верховный суд России признал незаконным прекращение уголовного дела, после чего Малюшин снова стал обвиняемым.

В конце 2024 года Санкт-Петербургский городской суд признал законной конфискацию имущества Малюшина и связанных с ним компаний общей стоимостью 1,3 миллиарда рублей. Среди изъятых в доход государства активов 14 квартир и 118 нежилых помещений в элитных корпусах на Староволынской улице.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о возможном ответе Путина на ультиматум Трампа

    Украину обвинили в спекуляции деятельностью Красного Креста

    Три страны НАТО решили закупить оружие для Украины по инициативе США

    Продажи грузовиков в России обвалились

    На Wildberries появился кешбэк

    Аналитик рассказал о рекламном подразделении ВСУ для женщин

    Получившего инвалидность на СВО бойца через год лишили выплат

    «Считайте, какой выхлоп! А потом его там убьют!» Россиянка со смехом перечислила выгоды от отправки мужа на СВО

    В Индии рассказали, как США поменяли мнение о закупке российской нефти. Почему Вашингтону было это выгодно?

    Звезда с самыми идеальными в мире ягодицами высмеяла тренд на похудение с «Оземпиком»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости