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12:11, 12 декабря 2024Экономика

У бывших сотрудников управделами президента изъяли 14 квартир и сотни миллионов рублей

«Ъ»: у экс-сотрудников управделами президента изъяли 14 квартир и 1,3 млрд руб.
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Санкт-Петербургский городской суд признал законной конфискацию 1,3 миллиарда рублей, 14 квартир и 118 нежилых помещений в элитных корпусах на Староволынской улице у экс-сотрудников Управления делами президента России (УДП) и связанных с ними предпринимателей по антикоррупционному иску Генпрокуратуры, пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

Иск был подан в конце 2023 года замгенпрокурора России Игорем Ткачевым. В списке ответчиков числились 16 физлиц, включая 75-летнего экс-заместителя главы УДП Ивана Малюшина и экс- первого заместителя УДП Сергея Ковалева, а также пять юрлиц. Само управление фигурировало в иске как третье лицо.

Поводом для таких мер стали найденные «нарушения в действиях должностных лиц УДП», приведшие к общему ущербу за счет выведенной из государственной доли недвижимости в 1,3 миллиарда рублей. Бывшие чиновники и инвесторы, участвовавшие в схеме, должны выплатить их солидарно.

Ранее сообщалось, что Иван Малюшин, по версии следствия, незаконно передал в аренду участок УДП площадью 2,5 тысячи квадратных метров в Стремянном переулке американской компании. Его действия нанесли бюджету ущерб в 100 миллионов рублей.

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