Черная коробка на воздушном шаре приземлилась в поле в российском регионе

Mash: Черная коробка на парашюте приземлилась в поле в Башкирии

В Чишминском районе местные жители заметили в поле черную коробку, подвешенную к небольшому воздушному шару. Об этом пишет Mash Batash в Telegram.

Как выяснили журналисты, очевидцы вызвали на место экстренные службы. Представляет ли находка угрозу, пока неизвестно.

К посту приложено фото с найденным объектом. На снимке видно черную коробку средних размеров с белыми полосами. К коробке прикреплен, наполненный газом воздушный шар из прозрачного полиэтилена. По всей видимости, необычная находка является метеозондом, но на всякий случай экстренные службы оцепили район приземления странного объекта.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) запускали по российским регионам взрывоопасные воздушные шары, которые прозвали «шарами-террористами». Такое вооружение обладает большей грузоподъемностью, чем многие беспилотники и могут нести до шести 82-миллиметровых мин. В январе такое устройство заметили в Курской области. В течение 2024 года также неоднократно сообщалось о похожих инцидентах.