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21:47, 5 августа 2025Россия

Военный эксперт назвал число бойцов ВСУ на границе с Россией

Дандыкин: ВСУ могли собрать на границе с Россией только 25 тысяч бойцов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Juan Moreno / Global Look Press

Численность Вооруженных сил Украины (ВСУ) на границе с Брянской областью может составлять не более 25 тысяч человек, заявил военный эксперт Василий Дандыкин. Об этом пишет News.ru.

По его словам, сейчас украинские войска не имеют возможности собрать 50 тысяч военных, как это было в августе 2024 года во время их вторжения в Курскую область.

«Я не думаю, что ВСУ скопили в Черниговской области 50 тысяч бойцов, максимум — 25 тысяч», — назвал он число. Дандыкин добавил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) Украины истощились.

Ранее сообщалось, что десятки тысяч бойцов ВСУ скопились у границы с Россией в Черниговской области.

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