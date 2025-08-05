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21:26, 5 августа 2025Россия

Украинские дроны атаковали памятник Кожедубу в Белгородской области

Гладков: ВСУ атаковали памятник летчику Кожедубу в белгородском Уразово
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Официальный канал губернатора Белгородской области / Telegram

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали памятник, установленный в честь трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба в поселке Уразово Валуйского округа Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, во вторник, 5 августа, регион празднует День освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков. Гладков отметил, что ВСУ атаковали памятник, установленный в честь трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба. «Легендарный летчик совершил свой первый боевой вылет в марте 1943 года с Уразовского аэродрома», — напомнил он.

По мнению губернатора, эта атака еще раз подтверждает стремление Киева к террору и уничтожению памяти о подвиге ветеранов.

Ранее Гладков сообщил о трех пострадавших при массированном ударе ВСУ по области.

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