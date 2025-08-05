Главу челябинского управления СК проверят по поручению Бастрыкина

Бастрыкин поручил проверить главу челябинского управления СК Колбасина

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил проверить главу следственного управления СК по Челябинской области Алексея Колбасина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Уточняется, что служебная проверка была назначена после публикации в СМИ и интернете материалов о возможной противоправной деятельности Колбасина. Этим займется центральный аппарат ведомства.

По данным ТАСС, речь идет о публикациях об аресте счетов главы челябинского управления СК. Информация о блокировке счетов Колбасина на 3,9 миллиарда рублей появилась 1 августа. Это связали с делом о прорыве дамбы на Светлинском месторождении, из-за которого были загрязнены мышьяком река Батуровка и прилегающие земли.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура требует изъять имущество экс-главы Вологды Евгения Шулепова и его семьи.