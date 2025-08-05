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11:34, 5 августа 2025Силовые структуры

Главу челябинского управления СК проверят по поручению Бастрыкина

Бастрыкин поручил проверить главу челябинского управления СК Колбасина
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Алексей Колбасин

Алексей Колбасин. Фото: СУ СК РФ по Челябинской области

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил проверить главу следственного управления СК по Челябинской области Алексея Колбасина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Уточняется, что служебная проверка была назначена после публикации в СМИ и интернете материалов о возможной противоправной деятельности Колбасина. Этим займется центральный аппарат ведомства.

По данным ТАСС, речь идет о публикациях об аресте счетов главы челябинского управления СК. Информация о блокировке счетов Колбасина на 3,9 миллиарда рублей появилась 1 августа. Это связали с делом о прорыве дамбы на Светлинском месторождении, из-за которого были загрязнены мышьяком река Батуровка и прилегающие земли.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура требует изъять имущество экс-главы Вологды Евгения Шулепова и его семьи.

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