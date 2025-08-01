Счета на 4 миллиарда рублей главы челябинского СК Колбасина арестовали

Суд наложил арест на счета главы челябинского СК Колбасина на 3,9 млрд руб

Счета руководителя следственного управления Следственного комитета (СК) России по Челябинской области Алексея Колбасина арестованы на сумму 3,9 миллиарда рублей. Об этом сообщает Ura.ru.

Такое решение принял Пластский городской суд.

Ранее Генпрокуратура России подала иск о взыскании 4 миллиардов рублей к бывшему президенту ПАО «Южуралзолото группа компаний» Константину Струкову после прорыва дамбы на Светлинском месторождении. Тогда в результате ЧП были загрязнены мышьяком река Батуровка и прилегающие земли. Ответчиками по делу выступают несколько человек, в их числе Колбасин — с них солидарно будут взысканы суммы для покрытия ущерба.

Ранее была раскрыта схема поставки бракованных бронежилетов в российские войска.