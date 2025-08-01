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08:31, 1 августа 2025Силовые структуры

Появились подробности в деле с бракованными бронежилетами для ВС России

Раскрыта схема поставки бракованных бронежилетов в ВС РФ
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress

Раскрыта схема поставки бракованных бронежилетов в войска. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, сотрудники ООО ГК «Пикет» при использовании дешевых материалов для бронежилетов получили прибыль не менее 200 процентов.

В 2022 году компания заключила контракт на поставку 30 тысяч бронежилетов и касок на сумму четыре миллиарда рублей. Но вместо изделий с кевларовыми элементами они поставили тканевые чехлы с металлическими пластинами. Для этого было закуплено несертифицированных материалов на 590 миллионов рублей и подделаны документы на 1,2 миллиарда рублей о якобы поставленных кевларовых модулях.

Фигурантами по делу проходят гендиректор группы компаний «Пикет» Андрей Есипов и финансовый директор группы компании «Пикет» Виктория Антонова.

13 декабря 2024 года Есипов признал вину по делу о поставке некачественных бронежилетов для армии России и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.

Компания поставила в армию не менее 20 040 изделий, которые не соответствуют условиям контракта.

Ранее сообщалось, что в истории с бракованными бронежилетами для ВС России появится новое дело.

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