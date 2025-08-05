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14:08, 5 августа 2025Интернет и СМИ

Популярный российский блогер женился во второй раз

Блогер Эрик Давидыч женился во второй раз
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @eric_davidich

Популярный российский блогер Эрик Китуашвили, известный как Эрик Давидыч, женился во второй раз. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Блогер опубликовал серию фотографий, сделанных во время церемонии бракосочетания в ЗАГСе. «Поздравляйте», — подписал снимки Давидыч.

Избранницу блогера зовут Екатерина. Другие подробности о ней неизвестны.

До этого Давидыч был женат на Монике. Влюбленные вступили в брак в октябре 2022 года. В сентябре 2024 года стало известно, что блогер развелся. Он отказался раскрыть причину расставания с супругой, но при этом заявил, что «бог ей судья».

Эрик Давидыч — популярный автоблогер. Он прославился благодаря своим видеообзорам и тест-драйвам дорогих автомобилей. В феврале 2016 года его задержали по обвинению в страховых махинациях. Блогер считал, что уголовное преследование стало реакцией на его критику в адрес сотрудников МВД и ГИБДД, а также активную гражданскую позицию. Давидыча приговорили к 4 годам и 8 месяцам колонии за мошенничество со страховками автомобилей и отмывание денег. Через два года его освободили от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности.

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