Популярный российский блогер женился во второй раз

Блогер Эрик Давидыч женился во второй раз

Популярный российский блогер Эрик Китуашвили, известный как Эрик Давидыч, женился во второй раз. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Блогер опубликовал серию фотографий, сделанных во время церемонии бракосочетания в ЗАГСе. «Поздравляйте», — подписал снимки Давидыч.

Избранницу блогера зовут Екатерина. Другие подробности о ней неизвестны.

До этого Давидыч был женат на Монике. Влюбленные вступили в брак в октябре 2022 года. В сентябре 2024 года стало известно, что блогер развелся. Он отказался раскрыть причину расставания с супругой, но при этом заявил, что «бог ей судья».

Эрик Давидыч — популярный автоблогер. Он прославился благодаря своим видеообзорам и тест-драйвам дорогих автомобилей. В феврале 2016 года его задержали по обвинению в страховых махинациях. Блогер считал, что уголовное преследование стало реакцией на его критику в адрес сотрудников МВД и ГИБДД, а также активную гражданскую позицию. Давидыча приговорили к 4 годам и 8 месяцам колонии за мошенничество со страховками автомобилей и отмывание денег. Через два года его освободили от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности.