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23:06, 5 августа 2025Мир

В Госдепе высказались о позиции Трампа по России

Госдеп: Трамп недоволен Россией, но верит в дипломатическое решение по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Umit Bektas / Reuters

Американский президент Дональд Трамп недоволен Россией и российским лидером Владимиром Путиным, но продолжает верить в дипломатическое решение конфликта на Украине, заявила представитель Госдепа США Тэмми Брюс. Об этом пишет РИА Новости.

«Очевидно, президент недоволен господином Путиным и Россией. Однако он по-прежнему привержен дипломатическим решениям», — высказалась она.

Ранее Трамп заявил, что нацелен на окончание конфликта на Украине. Путин рассказал, что основной целью России в конфликте является искоренение первопричин кризиса на Украине и обеспечение безопасности РФ.

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