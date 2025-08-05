В Госдепе высказались о позиции Трампа по России

Американский президент Дональд Трамп недоволен Россией и российским лидером Владимиром Путиным, но продолжает верить в дипломатическое решение конфликта на Украине, заявила представитель Госдепа США Тэмми Брюс. Об этом пишет РИА Новости.
«Очевидно, президент недоволен господином Путиным и Россией. Однако он по-прежнему привержен дипломатическим решениям», — высказалась она.
Ранее Трамп заявил, что нацелен на окончание конфликта на Украине. Путин рассказал, что основной целью России в конфликте является искоренение первопричин кризиса на Украине и обеспечение безопасности РФ.