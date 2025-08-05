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15:18, 5 августа 2025Моя страна

Из Новосибирского зоопарка исчез один манул

Манул Борис переехал из Новосибирского зоопарка в Красноярск
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sigmund / Unsplash

Один из манулов исчез из Новосибирского зоопарка и отправился строить новую жизнь в соседний регион. Об этом сообщает Telegram-канал «Манулизация».

Отмечается, что манул переехал в зоопарк «Роев ручей» в Красноярске. Редкий пушистый хищник, ранее известный под прозвищем Молния, получил новое имя Борис.

По данным канала, речь идет о старшем сыне самки Евы. В июне он сменил прописку на красноярскую, прошел карантин и теперь обживается на новом месте. Посетители уже могут наблюдать его в открытом вольере.

«Пожелаем Борису манульего счастья в его новом доме, уютного вольера и самых заботливых киперов!» — говорится в сообщении.

Новосибирский зоопарк — один из главных российских центров по разведению манулов. В июне этого года две самки, Снежинка и Мия, снова стали мамами. У Мии родились трое котят, а Снежинка впервые показала потомство посетителям.

Ранее, в 2024 году, Новосибирск установил рекорд: за один год в зоопарке родились 12 манулят.

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