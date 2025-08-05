Киркорова обязали выплатить Пенсионному фонду 10 тысяч рублей через суд

Mash: У компании певца Филиппа Киркорова отсудили 10 тысяч рублей

У российского певца Филиппа Киркорова отсудили 10 тысяч рублей после того, как его компания вовремя не заплатила взносы в Пенсионный фонд России (ПФР). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, ООО «Филипп Киркоров Корпорейшн» в срок не отправила документы по страховым отчетам за конец 2021-го и начало 2022-го года, а это является нарушением. «В 2025 году ПФР взыскал с продакшена штраф в 1,5 тысячи и 8 тысяч за судебную пошлину», — говорится в сообщении.

Ранее эстрадная певица Лолита Милявская рассказала о том, как помирилась с Филиппом Киркоровым после скандала с «голой вечеринкой», произошедшего в декабре 2023 года.