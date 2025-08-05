Контрабандиста оштрафовали на десятки миллионов за попытку увезти из России морской огурец

В Приморье суд оштрафовал контрабандиста на 75 млн рублей за вывоз трепанга

Приморский краевой суд оставил без изменений решение суда первой инстанции о штрафе в размере 75 миллионов рублей за контрабанду трепанга, также известного как морской огурец или морской женьшень. Об этом Ленте.ру рассказали в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Артемовский городской суд приговорил жителя Владивостока к трем годам лишения свободы условно и взыскании с него ущерба в размере 75 миллионов рублей. Мужчина с приговором не согласился и попытался его оспорить в вышестоящей инстанции.

По версии следствия, осужденный, являясь главой компании, организовал перевозку через таможенную границу на автомобильном пункте пропуска Краскино в Приморском крае более тонны сушеного дальневосточного трепанга, стоимость которого превысила 75 миллионов рублей. Морское животное мужчина купил у браконьеров и подготовил поддельные документы, который предоставил в таможенный орган. Его преступление было раскрыто.

Ранее в Сочи суд приговорил к десяти с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима жителя Абхазии за попытку ввезти в Россию почти 25 граммов наркотиков.