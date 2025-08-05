Концерт пославшего зрителя со сцены Олега Майами оказался под угрозой срыва

В Сургуте приостановили продажу билетов на концерт певца Олега Майами

В Сургуте приостановили продажу билетов на концерт певца Олега Майами (настоящее имя — Олег Кривиков), который обматерил зрителя во время фестиваля в Абрау-Дюрсо. Об этом сообщает Ura.ru.

Выступление артиста должно было состояться 5 декабря, однако информация о шоу исчезла с официального сайта исполнителя.

«Концерт под вопросом. К концу недели ситуация должна проясниться», — пишет издание со ссылкой на билетного оператора.

4 августа сообщалось, что Олег Майами обматерил зрителя во время фестиваля в Абрау-Дюрсо. Конфликт разгорелся из-за шуток в адрес зрителей и нецензурных выражений, которые употреблял музыкант. Позже стало известно, что Майами может грозить арест в связи с инцидентом.