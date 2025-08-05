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03:38, 5 августа 2025Экономика

Курс рубля осенью предрекли

Аналитик Попов: Осенью курс может составить более 85 рублей за один доллар
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
СюжетКурс доллара:

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Осенью курс рубля может сместиться к уровню более 85 рублей за доллар. Об этом заявил управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов в беседе с агентством «Прайм».

По словам специалиста, ослаблению российской валюты будет способствовать сезонная активизация импорта. Также повлияю вторичные санкции на экспорт из России и трансграничные системы расчетов.

Банк России впервые с 29 июля опустил официальный курс доллара ниже 80 рублей.

Евро на прошлой неделе поднимался выше 95 рублей, а доллар выше 83-х, однако 31 июля произошло их резкое снижение, что некоторые эксперты объясняют неверием рынков в способность США нанести серьезный экономический удар и изолировать Россию.

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