Лиса с Байкала потеряла все из-за любви к пирожкам и охоты на полевок

«Обреченную на смерть» лисицу спасли с необитаемого острова на Байкале

На Байкале завершилась история рыжей лисицы с острова Огой. Хищницу, ставшую местной знаменитостью и любимицей туристов, вывезли на материк, сообщили в пресс-службе «Заповедного Прибайкалья».

Зимой она пришла на необитаемый остров по льду, а после весеннего таяния оказалась в ловушке. Туристы, встречавшие лисицу во время экскурсий, подкармливали ее, фотографировали и даже писали обращения в нацпарк. В общей сложности поступило более 150 просьб спасти зверя от голода.

Однако причиной переселения стали не только жалобы отдыхающих. По словам специалистов, хищница представляла угрозу для редкой ольхонской полевки — эндемика Байкала, который сейчас пытаются восстановить. Лиса с удовольствием охотилась на грызунов, что ставило под удар все усилия по сохранению популяции.

Рыжую попрошайку поймали, осмотрели ветеринары и выпустили в Еланцынском лесничестве на материке. Как рассказала научный сотрудник нацпарка Татьяна Десятова, лисица оказалась молодой, здоровой и хорошо упитанной. «Теперь лисице придется отвыкать от пирожков, которыми ее кормили туристы на Огое, и вспоминать навыки самостоятельной охоты», — добавила она.

Экологи напомнили, что кормить диких животных нельзя. В случае с лисами, хищники быстро теряют осторожность, начинают выпрашивать еду у людей и забывают охотничьи инстинкты, что снижает их шансы на выживание.

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