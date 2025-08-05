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01:23, 5 августа 2025Россия

Машина скорой помощи и грузовик столкнулись в центре Москвы

Машина скорой помощи перевернулась после столкновения с грузовиком в Москве
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Машина скорой помощи и грузовик столкнулись в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

ДТП произошло на пересечении Яузской и Николоямской улиц. От удара карета скорой перевернулась набок. В настоящее время информация о возможных пострадавших уточняется.

Ранее автомобиль влетел в толпу детей, стоявших на тротуаре у светофора в Саратове. Момент наезда попал на видео. Сообщалось, что за рулем машины находился пьяный 30-летний мужчина.

До этого иномарка протаранила остановку общественного транспорта и врезалась в столб в Казани. Пострадал один человек, у него было сильное кровотечение.

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