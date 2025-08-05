Мужчина спас детей от вооруженного безумца ценой своей жизни

People: В США мужчина спас детей от вооруженного ножом безумца ценой своей жизни

В США житель штата Калифорния спас детей от вооруженного ножом безумца ценой своей жизни. Об этом пишет People.

Трагическое происшествие случилось 26 июля в метро города Сан-Франциско. 28-летний Колден Кимбер вместе с возлюбленной ждал поезда на станции «Муни», когда один из пассажиров начал вести себя неадекватно. Мужчина начал кричать и бросаться на нескольких женщин с детьми.

Кимбер встал между агрессивным нападавшим и детьми, после чего тот нанес ему удар ножом в шею. Раненого госпитализировали, однако спасти не смогли. Преступником оказался 29-летний Шон Коллинз.

1 августа адвокат Коллинза выразил соболезнования от лица родителей подзащитного родным Кимбера. Юрист также заявил, что у его клиента наблюдаются проблемы с психикой. «Абсолютно бессмысленный поступок. Все это очень печально. Надеюсь, он сможет получить необходимое лечение. Именно этого я буду добиваться», — заявил он.

Владелец магазина велосипедов, где работал Кимбер, заявил, что тот был очень добрым человеком и «вел образцовую жизнь». «Он оказал огромное положительное влияние на меня и наших сотрудников», — сказал мужчина.

Ранее сообщалось, что в Японии мальчик спас сестру от извращенца, который тащил ее в туалет. Ученик начальной школы не дал мужчине закрыть дверь в туалет и сумел позвать на помощь.

