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06:36, 23 июля 2025Из жизни

Ученик начальной школы спас сестру от тащившего ее в туалет извращенца

В Японии мальчик спас младшую сестру от тащившего ее в туалет мужчины
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Eugene Hoshiko / AP

В Японии мальчик спас сестру от извращенца, который тащил его сестру в туалет. Об этом сообщает Japan Today.

Инцидент произошел 18 июня в многоквартирном доме в городе Фунабаси, префектура Тиба. Ученики начальной школы играли рядом с домом, когда к ним подошел 20-летний мужчина. Он сказал девочке, что хочет поговорить с ней наедине и что «все будет в порядке».

После этого он схватил девочку за руку и потащил ее к общественному туалету, расположенному в доме. Брат маленькой японки последовал за ними: он не дал извращенцу закрыть дверь в туалет и попросил своего друга позвать взрослых. После этого мужчина сразу же убежал.

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Личность преступника быстро установили. Задержанный заявил в полиции, что «только хотел потрогать ее за ягодицы».

Ранее в США отец спас 11-летнюю дочь от затащившего ее в кусты насильника. Преступник попытался изнасиловать девочку.

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