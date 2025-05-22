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09:10, 22 мая 2025Из жизни

Отец спас 11-летнюю дочь от затащившего ее в кусты насильника

New York Post: В США отец спас 11-летнюю дочь от затащившего ее в кусты мужчины
Никита Савин
Никита Савин

Фото: nypost.com

В США мужчина спас дочь от извращенца, который сбил ее с велосипеда, затащил в кусты и попытался изнасиловать. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел в нью-йоркском районе Квинс вечером 20 мая. 37-летний отец катался с 11-летней дочерью на велосипедах в районе парка Форсет. Девочка обогнала его и скрылась за поворотом. Там на нее набросился 44-летний Тедди Муссиньяк, который прятался в кустах.

Мужчина сбил школьницу с велосипеда зажал ей ладонью рот и потащил вглубь парка. Он угрожал девочке расправой, ударил ее и начал трогать ее в интимных местах, говоря, что «ему нужна помощь в одном деле». В этот момент отец пострадавшей добрался до ее брошенного велосипеда и увидел происходящее. Мужчина закричал и бросился на насильника. После этого Муссиньяк оставил ребенка и убежал. Девочка попала в больницу из-за полученных травм. Муссиньяка вскоре арестовали.

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Извращенца обвинили в похищении, сексуальном насилии над лицом младше 13 лет и других преступлениях. Известно, что раньше он уже привлекался к уголовной ответственности. Мужчина, живущий в районе парка Форест, заявил, что там постоянно прячутся «сумасшедшие люди» и нужно быть очень осторожным во время прогулок.

Ранее сообщалось, что школьница из американского штата Флорида сумела отбиться от 31-летнего похитителя. Девочке удалось пнуть мужчину в пах и убежать.

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