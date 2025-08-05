На Украине рассказали о продвижении ВС России в ДНР

На Украине рассказали о продвижении ВС РФ в Торецке, Полтавке и Щербиновке в ДНР

Вооруженные сил (ВС) России продвинулись в нескольких населенных пунктах Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил украинский аналитический ресурс «DeepState».

Сообщается, что российские войска продвинулись у Щербиновки, Полтавки, Воскресенки и Торецка. Также ресурс сообщил, что ВС России взяли под контроль Попов Яр.

Ранее стало известно, что российские войска нарушили логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красноармейске в ДНР. При этом глава региона Денис Пушилин отметил, что пока преждевременно говорить о закрытии кольца вокруг города.

До этого ВС России взяли под контроль населенный пункт Сухецкое близ Красноармейска. Отмечается, что Красноармейск находится в оперативном окружении с северной стороны, а с южной и центральной идет активная работа.