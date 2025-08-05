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14:53, 5 августа 2025Экономика

На Wildberries появился кешбэк

За покупки на Wildberries стали начислять ягодки
Вячеслав Агапов

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

За покупки на Wildberries стали начислять кешбэк. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ).

Клиенты маркетплейса смогут получать за покупки товаров, отмеченных специальным знаком «Кешбэк», ягодки. Ими можно будет оплатить покупку любых товаров по курсу 1 бонусный балл = 1 рубль.

«Благодаря Ягодкам покупки на Wildberries станут еще выгоднее: кешбэк будет суммироваться с другими скидками и акциями. Оплатить Ягодками можно до 99 процентов стоимости заказа», — отмечают представители компании.

Ранее маркетплейс сообщил об отмене обязательства об открытии счета в Вайлдберриз Банке для новых продавцов. Изучив заявление ФАС и «обратную связь» от сотрудничающего с платформой бизнеса, в Wildberries решили, что процесс проверки новых продавцов будет проводиться без открытия банковского счета или оказания любых банковских услуг.

В середине июня глава Wildberries & Russ Татьяна Ким анонсировала выпуск собственных банковских карт на физическом носителе, которыми можно будет рассчитываться в том числе офлайн. Сотрудники компании такими картами уже пользуются, заявила она.

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