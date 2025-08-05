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15:47, 5 августа 2025Силовые структуры

Начальнику радиотехнической службы ВМФ России Лопатиеву дали срок и штраф на миллионы

Попавшийся на взятках начальник радиотехнической службы ВМФ России получил 9 лет
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Начальника радиотехнической службы ВМФ капитана первого ранга Олега Лопатиева приговорили к девяти годам строгого режима за взятки на сумму свыше восьми миллионов рублей. Высокопоставленного военного обязали заплатить штраф в размере 16,5 миллионов рублей Об этом в Telegram-канале сообщают российские военные следователи.

По данным следствия, в 2022-2025 годах Минобороны России заключило с АО «Изумруд» и ПАО «Дальприбор» контракты на поставку технических устройств более чем на 400 миллионов рублей. Контроль качества поставляемой продукции возлагался на Лопатиева. После получения взяток осужденным условия контрактов выполнены не были, а деньги из бюджета ушли.

Капитан 1-ого ранга Лопатиев возглавлял службу, которая занимается установкой, обслуживанием и эксплуатацией радиотехнического оборудования и аппаратуры связи на кораблях, базах и в учреждениях флота. Также специалисты службы обеспечивают защиту радиотехнических систем и связи флотов.

19 марта его задержали сотрудники департамента военной контрразведки ФСБ. По решению суда был наложен арест на имущество и денежные средства обвиняемого на сумму более 37 миллионов рублей.

18 июля следователи завершили расследование уголовного дела Лопатиева и передали его в суд.

ЖЗЛ
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