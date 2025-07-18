Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:35, 18 июля 2025Силовые структуры

В суд передано дело о коррупции начальника радиотехнической службы ВМФ России

В Петербурге осудят капитана первого ранга Лопатиева за взяточничество
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге осудят капитана 1-го ранга Олега Лопатиева за взяточничество. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Он обвиняется по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

По данным следствия, в период с 2022 по 2025 годы при выполнении государственного оборонного заказа Министерство обороны России заключило с АО «Изумруд» и ПАО «Дальприбор» контракты на поставку технических устройств на общую сумму свыше 400 миллионов рублей. Контроль за качеством поставляемой продукции возлагался на Лопатиева.

За этот период он получил взятки от руководителей этих компаний за общее покровительство при выполнении договоров.

Лопатиев возглавлял службу, которая занимается установкой, обслуживанием и эксплуатацией радиотехнического оборудования и аппаратуры связи на кораблях, базах и в учреждениях флота. Также специалисты службы обеспечивают защиту радиотехнических систем и связи флотов.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Также наложен арест на имущество и денежные средства обвиняемого на сумму более 37 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что раскрыты подробности задержания начальника радиотехнической службы ВМФ России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские войска прорвали оборону Волчанска

    Россияне стали чаще ездить за границу и больше за это платить

    МИД Китая высказался о новых санкциях ЕС против России

    Комбат прошел три километра под огнем ВСУ с ящиком лимонада и курами-гриль для бойцов

    Трехкратная олимпийская чемпионка рассказала о рождении ребенка

    В Чехии приняли закон о запрете пропаганды коммунизма

    Живущая в Чехии бывшая ведущая «Вестей» получила срок в России

    В России решили освободить от сдачи экзамена по русскому языку приезжих врачей и продавцов

    В суд передано дело о коррупции начальника радиотехнической службы ВМФ России

    На Западе сравнили российский «Циркон» и американскую SM-6

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости