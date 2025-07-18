В суд передано дело о коррупции начальника радиотехнической службы ВМФ России

В Петербурге осудят капитана первого ранга Лопатиева за взяточничество

В Санкт-Петербурге осудят капитана 1-го ранга Олега Лопатиева за взяточничество. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Он обвиняется по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

По данным следствия, в период с 2022 по 2025 годы при выполнении государственного оборонного заказа Министерство обороны России заключило с АО «Изумруд» и ПАО «Дальприбор» контракты на поставку технических устройств на общую сумму свыше 400 миллионов рублей. Контроль за качеством поставляемой продукции возлагался на Лопатиева.

За этот период он получил взятки от руководителей этих компаний за общее покровительство при выполнении договоров.

Лопатиев возглавлял службу, которая занимается установкой, обслуживанием и эксплуатацией радиотехнического оборудования и аппаратуры связи на кораблях, базах и в учреждениях флота. Также специалисты службы обеспечивают защиту радиотехнических систем и связи флотов.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Также наложен арест на имущество и денежные средства обвиняемого на сумму более 37 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что раскрыты подробности задержания начальника радиотехнической службы ВМФ России.