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10:32, 5 августа 2025Экономика

Названа самая популярная у россиян машина

«Автостат»: Самой популярной у россиян машиной в июле оказалась Lada Granta
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

По итогам июля 2025 года статус самой популярной у россиян машины сохранил за собой отечественный бюджетный седан Lada Granta. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

Во втором летнем месяце вышеуказанный автомобиль разошелся в России тиражом в 13 030 единиц. Следом за Granta с почти двукратным отставанием расположился еще один седан концерна «АвтоВАЗ» — Lada Vesta с результатом в 6673 штуки. Тройку лидеров китайский кроссовер Haval Jolion (5552). В топ-5 рейтинга также вошли Chery Tiggo 4 (4482) и Belgee X50 (4249).

В десятке самых востребованных в стране моделей оказался еще один российский автомобиль. Внедорожник Lada Niva Legend занял девятую строчку в списке с результатом в 2416 единиц. На шестой строчке расположился Changan Uni-S (3784), на седьмой — Chery Tiggo 7L (3644), на восьмой — Geely Monjaro (2438), а на десятой — Jetour Dashing (2105).

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В целом по итогам июля в стране было продано в общей сложности 120 649 новых легковушек. В месячном выражении показатель увеличился на 34 процента и оказался рекордным в этом году. Однако в сравнении с тем же периодом 2024-го продажи новых легковушек упали на 11,4 процента.

Эксперты связывают подобную динамику в первую очередь с негативными последствиями жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) Центробанка (ЦБ), которая сделала автозаймы недоступными для значительной части населения. На ситуацию также оказывает влияние регулярное повышение утильсбора и общее удорожание новых авто. С учетом этих факторов эксперты прогнозируют падение продаж автомобилей в России на 10-25 процентов в 2025 году, а представители Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) не исключили откат рынка к показателям девятилетней давности.

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