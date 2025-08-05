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12:16, 5 августа 2025Экономика

Названы сроки начала серийного производства полностью российских самолетов

Чемезов: «Ростех» начнет производство российских самолетов до конца 2026 года
Вячеслав Агапов

Фото: Нина Падалко / Пресс-служба ОАК / РИА Новости

«Ростех» начнет производство полностью российских самолетов до конца 2026 года. Сроки начала серийной сборки назвал гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов, его цитирует РИА Новости

На встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным глава «Ростеха» заявил, что импортозамещенные самолеты МС-21, Ил-114 и Sj-100 находятся на стадии сертификационных полетов. Предприятия госкорпорации уже создали отечественные аналоги более чем для 70 систем самолетов МС-21.

«Если говорить про МС-21... Надеюсь, что до конца 2026 года мы начнем уже серийно производить наши самолеты... Что касается "суперджета", "суперджет" у нас тоже полностью импортозамещен. Идут сейчас сертификационные полеты. И тоже в 2026 году мы начнем уже серийно производить. Это в том числе и по Ил-114 — то же самое. Такая же ситуация», — пояснил он.

Также, пообещал Чемезов, разработанная «Ростехом» цифровая система «Купол» позволит вести послепродажное обслуживание самолетов Sj-100 и МС-21, а также двигателей ПД-14 и ПД-8. Она позволит работать в едином информационном пространстве и обмениваться данными между эксплуатантами, изготовителями авиатехники и сервисными организациями.

Как следует из протокола совещания в Минтрансе с участием представители авиакомпаний, «Ростеха», Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и Росавиации, летно-технические характеристики (ЛТХ) МС-21 и Ил-114-300 не соответствуют плановым. МС-21 пока не поднимался в воздух из-за увеличения массы после импортозамещения иностранных композитных материалов.

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