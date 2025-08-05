Новое средство от гриппа оказалось сильнее популярных препаратов

PNAS: Комбинация теобромина и араинозина эффективнее Тамифлю в борьбе с гриппом

Неожиданное сочетание двух соединений, одно из которых — теобромин, содержащийся в шоколаде, оказалось эффективнее Тамифлю в борьбе с гриппом. Исследование, опубликованное в журнале PNAS, показало, что эта комбинация — теобромин и араинозин — подавляет даже устойчивые штаммы птичьего и свиного гриппа.

Разработку провела группа ученых из Еврейского университета в Иерусалиме под руководством профессора Шая Аркина. Вместо того чтобы атаковать белки вируса, которые быстро мутируют, исследователи предложили новый подход — блокировку ионного канала вируса (M2), через который он размножается. Обычные препараты с этим не справляются, но новое сочетание обходит устойчивость вируса.

Тесты в лабораторных условиях и на животных показали, что препарат действует мощнее и дольше, чем осельтамивир (Тамифлю) — особенно против «трудных» штаммов. Кроме того, новое средство может быть полезно не только против гриппа: похожие ионные каналы есть у многих вирусов, включая коронавирусы.

Разработка передана стартапу ViroBlock, который займется клиническими испытаниями. Ученые считают, что это может стать основой принципиально нового класса противовирусных препаратов — более универсальных и устойчивых к мутациям.

Ранее стало известно о возникновении риска новой пандемии — ученые зафиксировали случаи межвидовой передачи птичьего гриппа H5N1.