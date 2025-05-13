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07:31, 13 мая 2025Наука и техника

Стало известно о возникновении риска новой пандемии

OFID: Птичий грипп мутирует и передается между видами
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Птичий грипп (H5N1) может представлять гораздо большую опасность для людей, чем считалось ранее. Ученые из Школы общественного здравоохранения Университета Мэриленда провели обзор мировых данных за 20 лет и предупредили: вирус мутирует и передается между видами — от птиц к кошкам, от коров к кошкам, от кошек к человеку. Работа опубликована в журнале Open Forum Infectious Diseases.

Авторы подчеркивают, что кошки крайне уязвимы к птичьему гриппу: по данным анализа, из 607 зарегистрированных заражений у животных в 18 странах половина закончилась летальным исходом. Вирус может попасть в организм как напрямую — при поедании зараженных птиц или сырого мяса, так и опосредованно — через молоко инфицированных коров и контакт с другими млекопитающими. При этом диагностика у кошек проводится крайне редко и зачастую только посмертно.

Вирус вызывает острые неврологические симптомы, схожие с проявлениями бешенства. По словам исследователей, особенно тревожит высокая летальность и распространенность инфекции в домашних и сельскохозяйственных условиях. Ученые опасаются, что вспышки могут затронуть приюты, а при дальнейших мутациях вирус станет передаваться воздушно-капельным путем уже между людьми.

Ранее в апреле 2025 года ученые представили назальную вакцину против H5N1. Новая привика запускает иммунный ответ прямо в дыхательных путях, где вирус проникает в организм.

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