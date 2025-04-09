Разработано способное остановить новую пандемию лекарство

HKU: Новая назальная вакцина способна защитить организм от птичьего гриппа

Ученые из Университета Гонконга представили назальную вакцину против вируса птичьего гриппа H5N1, способную защищать организм после однократного применения. Новая разработка может сыграть ключевую роль в предотвращении будущей пандемии, считают исследователи. Об этом сообщается на сайте университета (HKU).

Платформа, основанная на векторе вируса гриппа, была успешно испытана ранее при создании первой в мире назальной вакцины против COVID-19, одобренной в 2022 году. Теперь ту же технологию применили для разработки средства против H5N1 — вируса, который Всемирная организация здравоохранения называет одним из главных претендентов на роль следующего пандемического патогена.

Проблема H5N1 стала особенно острой в 2024 году на фоне вспышек среди скота в США и передачи вируса человеку. Мутации, улучшающие проникновение вируса в клетки верхних дыхательных путей человека, уже выявлены. Ученые предупреждают: если H5N1 адаптируется к людям или «смешается» с сезонным гриппом, он может вызвать глобальную эпидемию.

Особенность новой вакцины — форма назального спрея. Она запускает иммунный ответ прямо в дыхательных путях, где вирус проникает в организм. Эксперименты на животных показали: одной дозы достаточно, чтобы вызвать выработку нейтрализующих антител, клеточного и слизистого иммунитета, а также устойчивую иммунную память.

Разработка финансируется программой InnoHK и может стать стратегическим резервом в случае вспышки H5N1. Специалисты уверены: при подтверждении безопасности в клинических испытаниях вакцина сможет сократить сроки реакции на потенциальную пандемию до минимума.