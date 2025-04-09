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16:27, 9 апреля 2025Наука и техника

Разработано способное остановить новую пандемию лекарство

HKU: Новая назальная вакцина способна защитить организм от птичьего гриппа
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Salov Evgeniy / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Университета Гонконга представили назальную вакцину против вируса птичьего гриппа H5N1, способную защищать организм после однократного применения. Новая разработка может сыграть ключевую роль в предотвращении будущей пандемии, считают исследователи. Об этом сообщается на сайте университета (HKU).

Платформа, основанная на векторе вируса гриппа, была успешно испытана ранее при создании первой в мире назальной вакцины против COVID-19, одобренной в 2022 году. Теперь ту же технологию применили для разработки средства против H5N1 — вируса, который Всемирная организация здравоохранения называет одним из главных претендентов на роль следующего пандемического патогена.

Проблема H5N1 стала особенно острой в 2024 году на фоне вспышек среди скота в США и передачи вируса человеку. Мутации, улучшающие проникновение вируса в клетки верхних дыхательных путей человека, уже выявлены. Ученые предупреждают: если H5N1 адаптируется к людям или «смешается» с сезонным гриппом, он может вызвать глобальную эпидемию.

Особенность новой вакцины — форма назального спрея. Она запускает иммунный ответ прямо в дыхательных путях, где вирус проникает в организм. Эксперименты на животных показали: одной дозы достаточно, чтобы вызвать выработку нейтрализующих антител, клеточного и слизистого иммунитета, а также устойчивую иммунную память.

Разработка финансируется программой InnoHK и может стать стратегическим резервом в случае вспышки H5N1. Специалисты уверены: при подтверждении безопасности в клинических испытаниях вакцина сможет сократить сроки реакции на потенциальную пандемию до минимума.

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