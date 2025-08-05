Объяснено нежелание сборной России играть против команды легионеров

Пономарев: Сборная не играет против команды легионеров из-за боязни опозориться

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев объяснил нежелание российской сборной играть против команды легионеров. Его слова передает РИА Новости.

По мнению Пономарева, в национальной команде боятся опозориться. «Легионеры наверняка захотят доказать, что не зря занимают места российских игроков. Тем более что получают огромные деньги. А наши не планируют. У нас слабая сборная, и выбирать особо не из кого — в каждой команде полно иностранцев», — заявил он.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сборная России пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира-2022 и чемпионат Европы-2024.

Сборная России может проводить только товарищеские матчи. В последних из них команда под руководством Валерия Карпина сыграла вничью с Нигерией (1:1) и победила Белоруссию (4:1)