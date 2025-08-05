Обладатель тайны из налоговой службы России переехал в колонию

Никулинский районный суд Москвы вынес приговор бывшему заместителю начальника отдела выездных проверок Федеральной налоговой службы (ФНС) России Виталию Ивахнику. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.
Он признан виновным по статьям 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»); 183 УК РФ («Разглашение сведений, составляющих налоговую тайну») и 290 УК РФ («Получение взятки»). Бывший налоговик получил 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в пять миллионов рублей.
Ему также запрещено занимать должности на госслужбе в течение 11 лет после отбытия наказания. Подсудимый признал вину.
Его арестовали в марте по обвинению в совершении двух преступлений против государственной власти, пишет «Коммерсантъ». По данным следствия, он получил взятку в сумме 1,45 миллиона рублей.
Ивахник занимал должность замглавы отдела ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №3. К моменту задержания он работал в налоговой службе более 10 лет, из них три года на руководящей должности.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге Ленинский районный суд заочно арестовал бывшего главу управления ФНС по Свердловской области Сергея Логинова по делу о взятке. Он прятал похищенные из бюджета миллионы рублей в уборной.