Обвиненную в расизме Сидни Суини вновь обругали за нелепый наряд

Американская актриса Сидни Суини, которую обвинили в расизме из-за рекламы джинсов бренда American Eagle, вновь подвергли критике в соцсетях. Об этом сообщает Page Six.

Знаменитость появилась на премьере фильма Americana в платье марки Danielle Frankel сливочного цвета. Наряд с глубоким декольте и пышной юбкой дополнила повязка на голове того же оттенка. В качестве обуви стилистка Молли Диксон подобрала для клиентки туфли на небольшом каблуке.

Пользователи сети не оценили наряд Суини, назвав в комментариях его дизайн нелепым. «Стилистка ее ненавидит», «У тебя плохие модные гены?», «Ужасный образ», — высказывались многочисленные юзеры.

Известно, что ранее под волну критики попало видео рекламной кампании джинсов American Eagle. В нем был показан плакат с изображением звезды «Эйфории» в джинсовой куртке и надпись Sydney Sweeney Has Great Genes («У Сидни Суини отличные гены»). В середине ролика слоган изменился на Sydney Sweeney Has Great Jeans («У Сидни Суини отличные джинсы»), после того как мимо плаката прошла Суини.

Позже актрису поддержал президент США Дональд Трамп, когда узнал, что она является республиканкой.