Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:51, 5 августа 2025Экономика

Охранникам Банка России разрешат сбивать беспилотники

В ГД внесли законопроект, разрешающий охранникам ЦБ и инкассаторам сбивать дроны
Дмитрий Воронин

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Сотрудникам Банка России, охраняющим его объекты, и инкассаторам позволят пресекать работу воздушных, подводных и надводных беспилотников. На регламентирующий такие изменения законопроект, внесенный на рассмотрение депутатов Госдумы, обратило внимание издание Frank Media.

В случае расширения полномочий указанным сотрудникам разрешат уничтожать, повреждать или подавлять сигналы дистанционного управления дронами, чтобы отражать их нападения. Необходимость изменений авторы объясняют «усилившимся ростом проводимых против Российской Федерации диверсионных и террористических актов с применением беспилотных аппаратов» и тем, что стабильность и непрерывность функционирования объектов ЦБ «имеет стратегическое значение как для ритмичного и устойчивого функционирования финансового рынка РФ, так и для обеспечения безопасности государства в целом».

Банку России и Российскому объединению инкассации предлагается дать право определять порядок принятия решения о пресечении функционирования беспилотных аппаратов в указанных целях и перечень тех, кто сможет его принимать.

Летом 2024 года стало известно, что некоторые сотрудники Центробанка получат боевое стрелковое оружие, необходимое для обеспечения безопасности работников в новых российских регионах. В ЦБ подчеркнули, что перечень должностей, на которых сотрудникам может выдаваться оружие, был уточнен.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он верит в победу России». На Западе обсуждают возможную реакцию Путина на ультиматум Трампа. Что об этом известно?

    Уехавший в США российский комик рассказал о ставшей калифорнийкой дочери

    Россиян предупредили о снижении цен в отелях Крыма осенью

    Посольство России в Нидерландах оценило пакет американского оружия для Украины

    Зендея прогулялась с собаками с кольцом за 16 миллионов рублей

    Принц Гарри подрался с братом короля Карла III и разбил ему нос

    В Госдуме предложили одну меру для решившихся развестись россиян

    Google посмеялась над провалом Apple

    Двое россиян пообещали помощь и обманули семью бойца СВО

    Боец СВО спас 300 раненых и рассказал о применении ВСУ боеприпасов с содержанием фосфора

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости