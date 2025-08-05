Охранникам Банка России разрешат сбивать беспилотники

В ГД внесли законопроект, разрешающий охранникам ЦБ и инкассаторам сбивать дроны

Сотрудникам Банка России, охраняющим его объекты, и инкассаторам позволят пресекать работу воздушных, подводных и надводных беспилотников. На регламентирующий такие изменения законопроект, внесенный на рассмотрение депутатов Госдумы, обратило внимание издание Frank Media.

В случае расширения полномочий указанным сотрудникам разрешат уничтожать, повреждать или подавлять сигналы дистанционного управления дронами, чтобы отражать их нападения. Необходимость изменений авторы объясняют «усилившимся ростом проводимых против Российской Федерации диверсионных и террористических актов с применением беспилотных аппаратов» и тем, что стабильность и непрерывность функционирования объектов ЦБ «имеет стратегическое значение как для ритмичного и устойчивого функционирования финансового рынка РФ, так и для обеспечения безопасности государства в целом».

Банку России и Российскому объединению инкассации предлагается дать право определять порядок принятия решения о пресечении функционирования беспилотных аппаратов в указанных целях и перечень тех, кто сможет его принимать.

Летом 2024 года стало известно, что некоторые сотрудники Центробанка получат боевое стрелковое оружие, необходимое для обеспечения безопасности работников в новых российских регионах. В ЦБ подчеркнули, что перечень должностей, на которых сотрудникам может выдаваться оружие, был уточнен.