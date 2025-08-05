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11:03, 5 августа 2025Россия

В России связали заявления МИД и Медведева с «Орешником»

Военблогер Подоляка: Заявление МИД России о РСМД связано с «Орешником»
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Заявление МИД России об отмене моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) связано с баллистической ракетой средней дальности «Орешник». Об этом заявил российский военблогер Юрий Подоляка в Telegram.

Таким образом, и пост зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, в котором тот комментировал заявления МИД, также связано с упомянутым ракетным комплексом.

«"Россия более не считает себя связанной мораторием на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования", — МИД РФ... Если кто не понял, это об "Орешнике"», — говорится в блоге Подоляки.

Ранее экс-вагнеровец Condottiero назвал три пугающих слова в «максимально вежливом» посте Медведева.

ЖЗЛ
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