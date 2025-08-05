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09:22, 5 августа 2025Россия

Экс-вагнеровец назвал три пугающих слова в «максимально вежливом» посте Медведева

Экс-вагнеровец Condottiero: Вежливый пост Медведева звучит недобро для Запада
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

«Максимально вежливый» пост зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о снятии моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) звучит недобро для Запада. Об этом заявил ветеран частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», ведущий блог в Telegram под псевдонимом Condottiero.

Как ранее заявил Медведев, снятие моратория на размещение таких ракет — новая реальность, с которой придется считаться оппонентам России.

По словам экс-вагнеровца, в посте политика есть три пугающих слова. «Ждите дальнейших шагов», — назвал эти три слова Медведева Condottiero.

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