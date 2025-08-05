Экс-вагнеровец назвал три пугающих слова в «максимально вежливом» посте Медведева

Экс-вагнеровец Condottiero: Вежливый пост Медведева звучит недобро для Запада

«Максимально вежливый» пост зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о снятии моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) звучит недобро для Запада. Об этом заявил ветеран частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», ведущий блог в Telegram под псевдонимом Condottiero.

Как ранее заявил Медведев, снятие моратория на размещение таких ракет — новая реальность, с которой придется считаться оппонентам России.

По словам экс-вагнеровца, в посте политика есть три пугающих слова. «Ждите дальнейших шагов», — назвал эти три слова Медведева Condottiero.

Ранее МИД России заявил, что Россия больше не связывает себя ограничениями по развертыванию РСМД. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что российское руководство будет принимать соответствующие меры реагирования.

Для каждого конкретного решения Россия будет основываться на межведомственном анализе масштабов развертывания западных РСМД наземного базирования в разных регионах мира, а также «на развитии ситуации в области международной безопасности и стратегической стабильности».