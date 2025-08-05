Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:03, 5 августа 2025Из жизни

Отсеченная рука монаха в дар Будде осталась нетленной спустя 46 лет

Во Вьетнаме рука монаха, отсеченная в дар Будде 46 лет назад, осталась нетленной
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Thanh Sen / VietNamNet Global

Во Вьетнаме рука монаха Киема, отсеченная 46 лет назад как дар Будде, осталась нетленной. Об этом сообщает Vietnam.net.

Фан Чонг Кием, известный как монах Кием, отрезал себе левую руку в 1979 году во время духовного обета подношения плоти. Он поместил руку на деревянный лотос, сложил пальцы в медитативной мудре и отсек ее ножом. После этого монах потерял сознание, а очнувшись, перевязал рану листьями и частью рясы. Конечность, закопанная в саду храма, была обнаружена через неделю одним из прихожан без малейших признаков разложения.

В настоящее время рука, сохранившаяся в идеальном состоянии, хранится в хрустальном реликварии на семейном алтаре. Местные жители почитают ее как «алмазную реликвию», символизирующую духовное просветление.

Монаха Киема не стало в 2018 году, ему было 78 лет. «Он учил нас жить просто и помогать другим», — вспоминает его племянник Фан Чонг Тхонг.

Материалы по теме:
Настоятели монастырей годами спали с одной женщиной и отдали ей сотни миллионов. Как она соблазнила высшее духовенство?
Настоятели монастырей годами спали с одной женщиной и отдали ей сотни миллионов.Как она соблазнила высшее духовенство?
26 июля 2025
Настоятеля легендарного монастыря Шаолинь арестовали. Как в этом замешаны секс и деньги?
Настоятеля легендарного монастыря Шаолинь арестовали.Как в этом замешаны секс и деньги?
3 августа 2025

Этот случай стал одним из самых загадочных феноменов в истории буддизма, привлекающих паломников со всего мира.

Ранее сообщалось, что за четыре года на останках монахини-бенедиктинки из американского штата Миссури не появилось признаков разложения. Вильгельмины Ланкастер, основавшей Сестринский орден Марии, царицы апостолов, не стало в мае 2019 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о продуктивном разговоре с Трампом. Киев готовит «одну из самых сильных» сделок

    Зеленскому предрекли казнь в результате военного переворота

    Главком ВСУ описал обстановку на фронте словами «очень напряженный месяц»

    Конгресс США вызвал Билла и Хиллари Клинтон на допрос по делу Эпштейна

    Украинские дроны атаковали памятник Кожедубу в Белгородской области

    ВСУ перебросили под Красноармейск элитные отряды

    Редкое и пугающее природное явление заметили в российском городе

    На Украине мужчина застрелил полицейского во время проверки документов

    США задумались о введении новых санкций против России

    Украинский судья спрятал взятку в прозрачный пакетик с яблоками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости