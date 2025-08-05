Отсеченная рука монаха в дар Будде осталась нетленной спустя 46 лет

Во Вьетнаме рука монаха, отсеченная в дар Будде 46 лет назад, осталась нетленной

Во Вьетнаме рука монаха Киема, отсеченная 46 лет назад как дар Будде, осталась нетленной. Об этом сообщает Vietnam.net.

Фан Чонг Кием, известный как монах Кием, отрезал себе левую руку в 1979 году во время духовного обета подношения плоти. Он поместил руку на деревянный лотос, сложил пальцы в медитативной мудре и отсек ее ножом. После этого монах потерял сознание, а очнувшись, перевязал рану листьями и частью рясы. Конечность, закопанная в саду храма, была обнаружена через неделю одним из прихожан без малейших признаков разложения.

В настоящее время рука, сохранившаяся в идеальном состоянии, хранится в хрустальном реликварии на семейном алтаре. Местные жители почитают ее как «алмазную реликвию», символизирующую духовное просветление.

Монаха Киема не стало в 2018 году, ему было 78 лет. «Он учил нас жить просто и помогать другим», — вспоминает его племянник Фан Чонг Тхонг.

Этот случай стал одним из самых загадочных феноменов в истории буддизма, привлекающих паломников со всего мира.

Ранее сообщалось, что за четыре года на останках монахини-бенедиктинки из американского штата Миссури не появилось признаков разложения. Вильгельмины Ланкастер, основавшей Сестринский орден Марии, царицы апостолов, не стало в мае 2019 года.