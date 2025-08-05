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19:48, 5 августа 2025Экономика

Петербуржцы поплыли на лодках по городу

Жители Петербурга поплыли по улицам на лодках после ливня
Полина Луханина

В Санкт-Петербурге после ливня затопило улицы. Жители Колпино решили переплыть лужи на лодке, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Новости».

На кадрах жители Колпино решили воспользоваться надувной лодкой, чтобы преодолеть лужи. Из-за обильных осадков водой затопило улицы и дома, жители также пожаловались на проблемы с транспортом.

В городе во вторник, 5 августа, властвует выходящий в районы Верхневолжья циклон. Температура при этом составляет плюс 25-27 градусов Цельсия.

Ранее аномальные дожди обрушились на Кубань — за сутки в российском регионе выпали две месячные нормы осадков.

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