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19:06, 5 августа 2025Силовые структуры

Похитивший 235 миллионов рублей из депозитария в Сочи назвал цель кражи

МВД: Завершено следствие по делу директора депозитария в Сочи о краже ₽235 млн
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В Сочи завершено расследование уголовного дела директора местного депозитария, обвиняемого в краже 235 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

По делу утверждено обвинительное заключение, материалы направлены в Центральный районный суд Сочи для рассмотрения по существу. На имущество обвиняемого стоимостью свыше 184 миллионов рублей наложен арест. Сам он также находится под стражей.

По делу признаны потерпевшими 26 человек, которым причинен ущерб на общую сумму свыше 235 миллионов рублей. Обвиняемый на следствии раскрыл, что тратил похищенные средства на выплату зарплат сотрудникам и аренду помещений. На протяжении года директор депозитария забирал из сейфов средства, арендованные гражданами на хранение.

Махинации в сочинском депозитарии вскрылись в январе. Местный житель Алексей Лазарев построил свой бизнес по принципу финансовой пирамиды — он брал деньги у новых клиентов и перекладывал в ячейки граждан, которые скоро должны были прийти за деньгами.

Схема рухнула сразу после новогодних праздников, когда людям понадобились деньги: явившись в депозитарий, они обнаружили, что ячейки пусты.

ЖЗЛ
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