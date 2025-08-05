Получивший паспорт Украины Невзоров похвалил Киев за рыцарский поступок

Получивший паспорт Украины журналист Невзоров похвалил Киев за это решение

Журналист Александр Невзоров (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов; вместе с супругой Лидией Невзоровой признан экстремистским объединением), получивший паспорт Украины, назвал это решение рыцарским поступком и похвалил за это Киев. На эту тему журналист высказался в интервью Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), доступном на YouTube.

Невзоров назвал подарком Украине тот факт, что он публично не обсуждает ее внутреннюю политику. «[Подарок] Украине, которая обошлась со мной исключительно благородно и по-рыцарски, выдав мне свой паспорт», — порассуждал журналист.

Он также добавил, что у него есть контакты сотрудников украинской разведки, и заявил, что счел бы честью работу с ними. Невзоров подчеркнул, что готов оправдать любые их действия.

Невзоров стал гражданином Украины в 2022 году. Паспорт также получила его жена. Их признали гражданами Украины указом президента страны Владимира Зеленского. Незадолго до того сообщалось, что Невзоровы подали заявку на гражданство Украины.