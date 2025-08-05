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10:50, 5 августа 2025Наука и техника

Бедность связали с тяжелой формой коронавируса

BWH: Бедные люди оказались в 3 раза чаще подвержены тяжелым формам COVID-19
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Специалисты Brigham and Women's Hospital (BWH) выяснили, что люди с финансовыми трудностями чаще переносили коронавирус в тяжелой форме. Исследование было опубликовано в журнале Annals of Internal Medicine.

Американские ученые проводили исследование на основе материалов 3700 участников, инфицированных SARS-CoV-2 во время вспышки варианта «Омикрон». Медики проанализировали результаты из 33 штатов, зафиксированные в период с октября 2021 года по ноябрь 2023 года. Оказалось, что пациенты, испытывающие финансовые или социальные трудности, чаще переносили COVID-19 в тяжелой форме.

Находящиеся в зоне риска американцы в три раза чаще тяжело переносили коронавирус, чем остальные пациенты. Выяснилось, что продолжительность болезни связана со всеми известными факторами риска — не только бедностью, но проживанием в неблагоприятном районе. Так, люди дольше лечились от COVID-19, если жили в районах с высокой плотностью населения.

Старший автор исследования Элизабет Карлсон заявила, что пандемия коронавируса прошла, но остаются люди, которые до сих пор живут с хроническими последствиями ковида. «В будущем необходимо учитывать факторы, чтобы эффективно снизить неблагоприятные исходы среди людей с высоким уровнем социального риска», — заметила Карлсон.

В конце июля специалисты Ноттингемского университета выяснили, что пандемия коронавируса могла значительно повлиять на здоровье мозга людей, даже если они не болели COVID-19.

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