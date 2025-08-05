Посольство России в Нидерландах оценило пакет американского оружия для Украины

Посольство России: Закупка Нидерландами оружия для Украины продлевает конфликт

Закупка Нидерландами американского оружия для Украины продлевает конфликт. Об этом заявили в посольстве России в Гааге, передает РИА Новости.

«Рассматриваем недавнее решение Нидерландов купить и передать киевскому режиму американское оружие как очередную меру по затягиванию боевых действий на Украине», — говорится в заявлении.

В диппредставительстве подчеркнули, что оплата поставок вооружения «ляжет тяжелым бременем» на европейских налогоплательщиков.

Ранее министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс сообщил, что Нидерланды станут первой страной, входящей в НАТО, которая поставит Украине американское вооружение на сумму полмиллиарда евро.