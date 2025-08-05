Появились новые подробности гибели комментатора Гришина

ТАСС: Погибший комментатор Гришин переходил железную дорогу в неположенном месте

Появились новые подробности гибели известного спортивного комментатора Александра Гришина. Их приводит ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«По предварительной информации, мужчина переходил пути в неположенном месте», — сообщили собеседники агентства. Отмечается, что комментатора сбил поезд, следовавший из Волоколамска в Серпухов.

Ранее стало известно, что Гришин попал под электричку на станции Битца. Инцидент произошел в ночь на 5 августа.

О том, что Гришин погиб, стало известно ранее 5 августа. Его жена Анастасия сообщила, что несчастный случай произошел на железнодорожной платформе в сильный дождь.

Гришин проработал на телевидении 23 года. Он сотрудничал в том числе с Первым каналом и «Матч ТВ». Основным видом спорта, который он комментировал, было фигурное катание. Гришин работал на многих крупных турнирах и пяти Олимпиадах.