Раскрыты подробности гибели спортивного комментатора Гришина

Shot: Спортивный комментатор Гришин попал под электричку, когда шел домой

Стали известны подробности гибели известного российского спортивного комментатора Александра Гришина. Их раскрыло издание Shot в Telegram.

По данным Shot, Гришин попал под электричку, когда возвращался домой в ночь на 5 августа. Издание «Mash на спорте» добавило, что Гришина зацепил проходящий поезд на станции Битца. Близкие комментатора начали переживать из-за того, что он долго не возвращался домой. Позднее супруге Гришина Анастасии позвонили из полиции и сообщили, что нашли тело ее мужа.

Уточняется, что все расходы на похороны Гришина возьмет Первый канал. Также финансовую поддержку Гришиной окажут другие спортсмены, отмечает Mash.

Сообщается, что у Гришиных недавно родился сын.

О том, что Гришин погиб из-за несчастного случая, стало известно ранее 5 августа. Его жена рассказала, что инцидент произошел на железнодорожной платформе в сильный дождь.

Гришин работал на телевидении 23 года. Он в том числе трудился на Первом канале и канале «Матч ТВ». Основным видом спорта, который он комментировал, было фигурное катание. В частности, он работал на многих крупных турнирах и пяти Олимпиадах.