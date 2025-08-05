Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:43, 5 августа 2025Интернет и СМИ

Раскрыты подробности гибели спортивного комментатора Гришина

Shot: Спортивный комментатор Гришин попал под электричку, когда шел домой
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Стали известны подробности гибели известного российского спортивного комментатора Александра Гришина. Их раскрыло издание Shot в Telegram.

По данным Shot, Гришин попал под электричку, когда возвращался домой в ночь на 5 августа. Издание «Mash на спорте» добавило, что Гришина зацепил проходящий поезд на станции Битца. Близкие комментатора начали переживать из-за того, что он долго не возвращался домой. Позднее супруге Гришина Анастасии позвонили из полиции и сообщили, что нашли тело ее мужа.

Уточняется, что все расходы на похороны Гришина возьмет Первый канал. Также финансовую поддержку Гришиной окажут другие спортсмены, отмечает Mash.

Сообщается, что у Гришиных недавно родился сын.

О том, что Гришин погиб из-за несчастного случая, стало известно ранее 5 августа. Его жена рассказала, что инцидент произошел на железнодорожной платформе в сильный дождь.

Гришин работал на телевидении 23 года. Он в том числе трудился на Первом канале и канале «Матч ТВ». Основным видом спорта, который он комментировал, было фигурное катание. В частности, он работал на многих крупных турнирах и пяти Олимпиадах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Саша, как же так…» Спортивный комментатор Первого канала трагически погиб. Он работал на пяти Олимпиадах

    Врач призвал отказаться от привычки выдавливать прыщи

    В Совфеде назвали приговор Гуцул расправой властей над политическим оппонентом

    Приговор Гуцул о семи годах тюрьмы оспорят

    Анастасия Ивлеева почистила коровник в платье за десятки тысяч рублей

    В России назвали возможный участок фронта для нового наступления

    Бывший нардеп назвал возможные потери Украины этой осенью

    В России оценили возможность установки ракеты «Циркон» на Су-57

    Россиянку наказали за радостные крики во время атаки ВСУ

    Россиянам назвали профессии без высшего образования с зарплатой от 100 тысяч рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости