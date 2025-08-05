RT: Мать главкома ВСУ Кривоножко жила в обстреливаемом селе Первое Цепляево

Мать нового главкома Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолия Кривоножко жила в приграничном белгородском селе Первое Цепляево, которое неоднократно оказывалось под обстрелами. Подробности о россиянке и других родственниках украинского генерал-лейтенанта появились у RT.

Как рассказал телеканалу местный житель, один из снарядов упал прямо за домом Прасковьи Кривоножко, который в результате оказался поврежден. «Осколками посекло их дом, окна. Но было такое на 23 февраля. И ей не 101 год, как писали, а 80 с чем-то», — уточнил собеседник.

Журналисты также выяснили, что мать главкома ВС Украины всю жизнь работала на местном заводе дояркой и на других должностях. В последние годы жизни она болела и почти не выходила из дома. Женщины не стало в 2024 году, ее похоронили в родном селе.

Местный житель добавил, что пенсионерка проживала в селе Первое Цепляево вместе с сыном Владимиром, который работает агрономом, и его женой Валентиной, занимающейся домохозяйством. У супругов двое взрослых детей, которые переехали в Шебекино и Старый Оскол. «Они оба родились и всю жизнь находятся в России. О том, что он брат главкома ВВС [Украины], в селе знают все. Но никто их за это не осуждает, отношение к ним нормальное», — подчеркнул сельчанин.

При этом, пишет канал, Владимир Кривоножко тяжело переживает разделение семьи. До начала спецоперации братья поддерживали связь, но позже она прервалась. По словам сельчан, за последние 10-20 лет они ни разу не видели, чтобы главком украинских Воздушных сил приезжал к родственникам.

Ранее сообщалось о смерти двух женщин в возрасте 87 лет и 101 года, которых называли матерями Кривоножко. Информацию о кончине последней опровергли — россиянка не является родственницей главкома ВС Украины.

В свою очередь, военкор Александр Сладков заявил, что во время жизни под Белгородом Кривоножко пас коров и был «обычным сельским парнем».