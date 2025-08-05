Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:57, 5 августа 2025Россия

Появились подробности о живущих в России под обстрелами родственниках главкома ВС ВСУ

RT: Мать главкома ВСУ Кривоножко жила в обстреливаемом селе Первое Цепляево
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Мать нового главкома Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолия Кривоножко жила в приграничном белгородском селе Первое Цепляево, которое неоднократно оказывалось под обстрелами. Подробности о россиянке и других родственниках украинского генерал-лейтенанта появились у RT.

Как рассказал телеканалу местный житель, один из снарядов упал прямо за домом Прасковьи Кривоножко, который в результате оказался поврежден. «Осколками посекло их дом, окна. Но было такое на 23 февраля. И ей не 101 год, как писали, а 80 с чем-то», — уточнил собеседник.

Журналисты также выяснили, что мать главкома ВС Украины всю жизнь работала на местном заводе дояркой и на других должностях. В последние годы жизни она болела и почти не выходила из дома. Женщины не стало в 2024 году, ее похоронили в родном селе.

Местный житель добавил, что пенсионерка проживала в селе Первое Цепляево вместе с сыном Владимиром, который работает агрономом, и его женой Валентиной, занимающейся домохозяйством. У супругов двое взрослых детей, которые переехали в Шебекино и Старый Оскол. «Они оба родились и всю жизнь находятся в России. О том, что он брат главкома ВВС [Украины], в селе знают все. Но никто их за это не осуждает, отношение к ним нормальное», — подчеркнул сельчанин.

При этом, пишет канал, Владимир Кривоножко тяжело переживает разделение семьи. До начала спецоперации братья поддерживали связь, но позже она прервалась. По словам сельчан, за последние 10-20 лет они ни разу не видели, чтобы главком украинских Воздушных сил приезжал к родственникам.

Ранее сообщалось о смерти двух женщин в возрасте 87 лет и 101 года, которых называли матерями Кривоножко. Информацию о кончине последней опровергли — россиянка не является родственницей главкома ВС Украины.

Материалы по теме:
«Боевая фарма» Какие препараты продают бойцам СВО под видом бустеров и чем они опасны?
«Боевая фарма»Какие препараты продают бойцам СВО под видом бустеров и чем они опасны?
21 июля 2025
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
«За один день отдаешь ползарплаты» Сколько стоит жизнь солдат на СВО и на что они тратят свои деньги?
«За один день отдаешь ползарплаты»Сколько стоит жизнь солдат на СВО и на что они тратят свои деньги?
19 июня 2025

В свою очередь, военкор Александр Сладков заявил, что во время жизни под Белгородом Кривоножко пас коров и был «обычным сельским парнем».

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России могут исчезнуть почти 130 городов. Почему?

    Чиновники приехали к мигрантам и рассказали им о способе получения гражданства России

    Главу челябинского управления СК проверят по поручению Бастрыкина

    Умер худрук московского театра Борис Юхананов

    В Подмосковье женщина оплевала и избила мальчика-скейтбордиста

    Рупия рекордно ослабла к доллару на фоне угроз Трампа

    Две простые привычки оказались способны отсрочить болезнь Альцгеймера

    В МИД высказались о дискомфорте из-за расчетов в рупиях

    Кейт Миддлтон похудела до 40 килограммов после борьбы с раком

    Ветеран СВО не прошел на выборы в облдуму и решил снова отправиться на фронт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости