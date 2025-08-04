Военкор раскрыл подробности о жизни нового главы Воздушных сил Украины под Белгородом

Военкор Сладков: Глава ВС ВСУ Кривоножко пас коров в Белгородской области

Новый глава Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолий Кривоножко пас коров в белгородском хуторе. Подробности об украинском генерал-лейтенанте раскрыл военкор Александр Сладков в Telegram.

«Родился он в Белгородской области, но не в Шебекино, а в хуторе Гродюшин (вероятно, имеется в виду хутор Гордюшкин — прим. «Ленты.ру»), — пояснил Сладков. — Пас коров, был совершенно обычный сельский парень. Поступил в прославленное училище Харьковское летное».

Матери Кривоножко, по данным военкора, не стало в декабре 2024 года в возрасте 87 лет. Все годы за женщиной ухаживал младший брат главкома ВС ВСУ, которому сейчас в районе 52 лет.

Ранее стало известно о смерти матери Кривоножко после четырех перенесенных инсультов. Как выяснили журналисты, генерал-лейтенант перестал поддерживать отношения с ней с начала специальной военной операции. Соболезнования он также не принес. По разным данным, женщине было от 87 до 101 года.

До этого сообщалось, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отправил в Россию миллион рублей на лечение отца, который борется с обострившейся болезнью головного мозга. Однако брат украинца заявил, что ему «плевать на деньги», так как из-за родственника их семью считают врагами.