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15:29, 4 августа 2025Россия

Военкор раскрыл подробности о жизни нового главы Воздушных сил Украины под Белгородом

Военкор Сладков: Глава ВС ВСУ Кривоножко пас коров в Белгородской области
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kirill Chubotin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Новый глава Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолий Кривоножко пас коров в белгородском хуторе. Подробности об украинском генерал-лейтенанте раскрыл военкор Александр Сладков в Telegram.

«Родился он в Белгородской области, но не в Шебекино, а в хуторе Гродюшин (вероятно, имеется в виду хутор Гордюшкин — прим. «Ленты.ру»), — пояснил Сладков. — Пас коров, был совершенно обычный сельский парень. Поступил в прославленное училище Харьковское летное».

Матери Кривоножко, по данным военкора, не стало в декабре 2024 года в возрасте 87 лет. Все годы за женщиной ухаживал младший брат главкома ВС ВСУ, которому сейчас в районе 52 лет.

Ранее стало известно о смерти матери Кривоножко после четырех перенесенных инсультов. Как выяснили журналисты, генерал-лейтенант перестал поддерживать отношения с ней с начала специальной военной операции. Соболезнования он также не принес. По разным данным, женщине было от 87 до 101 года.

До этого сообщалось, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отправил в Россию миллион рублей на лечение отца, который борется с обострившейся болезнью головного мозга. Однако брат украинца заявил, что ему «плевать на деньги», так как из-за родственника их семью считают врагами.

ЖЗЛ
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