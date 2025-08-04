Shot сообщил о смерти матери главкома ВС ВСУ Кривоножко в Белгородской области

Мать нового главкома Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолия Кривоножко, жившая в регулярно обстреливаемом Шебекинском городском округе Белгородской области, не выжила после четырех перенесенных инсультов. О смерти женщины сообщил Shot в Telegram.

Ранее стало известно, что из-за болезни 89-летняя россиянка не вставала с кровати, однако украинский генерал-лейтенант никак не помогал заботиться о ней. В результате пенсионерка жила на попечении своего второго сына и его жены.

В свою очередь, Shot пишет, что матери Кривоножко был 101 год. По информации издания, офицер перестал поддерживать отношения с родительницей с начала специальной военной операции. Соболезнования после ее смерти он также не принес. При этом подчеркивается, что родственники не отказывались от украинского генерала, даже несмотря на обстрелы села, где они живут.

Матери Кривоножко не стало несколько месяцев назад. По данным журналистов, в годы Великой Отечественной войны она копала противотанковые рвы и траншеи в Белгородской области, после чего была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг».

Ранее сообщалось, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отправил пожилым родителям в России миллион рублей на лечение в Москве. Как выяснилось, отец главкома украинской армии 86-летний Станислав Сырский долгое время борется с обострившейся болезнью головного мозга. Однако брат украинца заявил, что ему «плевать на деньги», так как из-за родственника их семью считают врагами.