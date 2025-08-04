Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:59, 4 августа 2025Россия

Стало известно о смерти матери нового главкома ВС ВСУ в обстреливаемом регионе России

Shot сообщил о смерти матери главкома ВС ВСУ Кривоножко в Белгородской области
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)
Анатолий Кривоножко

Анатолий Кривоножко. Фото: Kirill Chubotin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Мать нового главкома Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолия Кривоножко, жившая в регулярно обстреливаемом Шебекинском городском округе Белгородской области, не выжила после четырех перенесенных инсультов. О смерти женщины сообщил Shot в Telegram.

Ранее стало известно, что из-за болезни 89-летняя россиянка не вставала с кровати, однако украинский генерал-лейтенант никак не помогал заботиться о ней. В результате пенсионерка жила на попечении своего второго сына и его жены.

В свою очередь, Shot пишет, что матери Кривоножко был 101 год. По информации издания, офицер перестал поддерживать отношения с родительницей с начала специальной военной операции. Соболезнования после ее смерти он также не принес. При этом подчеркивается, что родственники не отказывались от украинского генерала, даже несмотря на обстрелы села, где они живут.

Матери Кривоножко не стало несколько месяцев назад. По данным журналистов, в годы Великой Отечественной войны она копала противотанковые рвы и траншеи в Белгородской области, после чего была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг».

Ранее сообщалось, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отправил пожилым родителям в России миллион рублей на лечение в Москве. Как выяснилось, отец главкома украинской армии 86-летний Станислав Сырский долгое время борется с обострившейся болезнью головного мозга. Однако брат украинца заявил, что ему «плевать на деньги», так как из-за родственника их семью считают врагами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали Часов Яр тяжелыми дронами «Баба-Яга». Жертвами стали десятки мирных жителей

    РФС введет отдельный штраф за оскорбительную кричалку о Зените

    Темнокожая актриса исполнила роль Иисуса в культовом мюзикле и вызвала недовольство

    РЖД пошли на экстренную меру на фоне падения грузоперевозок

    Совместное с «Газпромом» предприятие лишили лицензии на поставки газа в Молдавию

    Михалков рассказал о звонке Путина во время обеда с президентом Азербайджана

    Алаудинов выложил пост о работе на Украину рассказавшего о пьяном дебоше чеченца Дивнича

    Военный эксперт прокомментировал атаку дронов ВСУ на Сочи словами «люди расслабились»

    Толпа кубинцев напала с ножами на российских спасателей

    Трамп поддержал Сидни Суини после скандальной рекламы джинсов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости