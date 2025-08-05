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09:30, 5 августа 2025Россия

Пожар после массированной атаки ВСУ на российский регион сняли на видео

Опубликовано видео пожара после атаки ВСУ на Ростовскую область
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В сети появились новые видео с пожаром, начавшимся в результате массированной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ростовскую область. Ролик опубликовала Baza в Telegram.

На кадрах, снятых в ночное время, видно возгорание и собравшихся рядом людей, которых просят покинуть место происшествия. Какой именно объект запечатлен на записи, не уточняется.

Ранее в сети появилось видео с полыхающей вследствие ударов дронов ростовской подстанцией.

По данным Минобороны России, в ночь на 5 августа средства противовоздушной обороны сбили над регионами 24 беспилотника ВСУ, семь из которых перехвачены в Ростовской области. Как уточнил губернатор Юрий Слюсарь, дроны поражены в Белой Калитве, Тацинском, Чертковском и Миллеровском районах. Загоревшаяся подстанция находилась в хуторе Верхнеталовка. Кроме того произошел пожар во дворе частного дома в станице Тацинская. Пострадавших нет.

ЖЗЛ
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