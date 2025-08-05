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07:19, 5 августа 2025Россия

Прилепин оценил возможность искупления исполнителя покушения на него

Прилепин заявил, что покушавшийся на него Пермяков не искупил бы вину на СВО
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Andrey Titov / Business Online / Global Look Press

Александр Пермяков, осужденный за покушение на Захара Прилепина, не искупил бы свою вину, отправившись в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом Прилепин заявил в беседе с РИА Новости.

«Конечно же, я этого не хотел бы (чтобы Пермяков пошел на СВО). Я бы сделал что-нибудь, что минимизировало бы такую возможность», — сказал Прилепин.

По его словам, оценивать возможность искупления исполнителя покушения не стоит, так как оно никому не нужно. Прилепин подчеркнул, что не думает о Пермякове, так как это «по-человечески неприятно» для памяти погибшего друга писателя Александра Шубина (Саши Злого).

В сентябре 2024 года гражданина Украины Александра Пермякова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) приговорили к пожизненному лишению свободы за покушение на Прилепина.

Как установил суд, после слежки за писателем в апреле 2023 года Пермяков при помощи переданных ему противотанковых мин изготовил два взрывных устройства, которые установил под полотно дороги недалеко от дома Прилепина. 6 мая был взорван автомобиль, в котором находились писатель и его водитель Александр Шубин. Первый получил множественные ранения, второго спасти не удалось. Трех соучастников покушения до сих пор не поймали.

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