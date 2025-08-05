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12:36, 5 августа 2025Россия

Продвижение российских войск в Днепропетровской области показали на карте

Продвижение ВС РФ в Днепропетровской области показали на карте
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Продвижение российских войск в Днепропетровской области показали на карте. Снимок опубликовал Telegram-канал «Два майора».

В сводке за 5 августа Минобороны сообщило об установлении контроля над населенным пунктом Январское Днепропетровской области.

Фото: Telegram-канал «Два майора»

На карте видно занятый Российской армией населенный пункт. Он расположен к западу от административных границ Донецкой народной республики (ДНР).

Российские войска продолжают занимать остающуюся под украинским контролем часть ДНР. По выходе на западные границы бойцы продолжают продвижение с целью сформировать буферную зону вдоль границ региона, включенного в состав России. Одновременно с этим армия России продолжает поражать объекты украинской военной логистики с целью ослабить боевой потенциал ВСУ.

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