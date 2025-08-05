Продвижение российских войск в Днепропетровской области показали на карте

Продвижение ВС РФ в Днепропетровской области показали на карте

Продвижение российских войск в Днепропетровской области показали на карте. Снимок опубликовал Telegram-канал «Два майора».

В сводке за 5 августа Минобороны сообщило об установлении контроля над населенным пунктом Январское Днепропетровской области.

На карте видно занятый Российской армией населенный пункт. Он расположен к западу от административных границ Донецкой народной республики (ДНР).

Российские войска продолжают занимать остающуюся под украинским контролем часть ДНР. По выходе на западные границы бойцы продолжают продвижение с целью сформировать буферную зону вдоль границ региона, включенного в состав России. Одновременно с этим армия России продолжает поражать объекты украинской военной логистики с целью ослабить боевой потенциал ВСУ.