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13:57, 5 августа 2025Бывший СССР

Раскрыта причина введения в школах Украины «Основ национального сопротивления»

Политолог Шеслер: В школах Украины укрепляют образ врага в лице России
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Киев усиливает милитаризацию в школах, чтобы укрепить в глазах несовершеннолетних образа врага в лице России. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявила политолог Лариса Шеслер, комментируя введение в украинских школах «Основ национального сопротивления».

«Предмет "Основы национального сопротивления" — это подготовка всей системы и украинского общества к ведению обязательного призыва на военную службу с 18 лет. Таким образом Киев намерен экономить время и средства ВСУ на тренировку вчерашних школьников», — заметила специалист.

По ее словам, военное «воспитание», организованное Киевом, должно вызвать одобрение Запада, который все чаще возмущается недостаточным привлечением украинских солдат на фронт. Шеслер подчеркнула, что подобные уроки в школах в итоге приведут к подготовке новых диверсантов, а также поднимут градус русофобии в стране.

Ранее сообщалось о том, что украинцев с 14 лет начнут готовить к национальному сопротивлению. Дети, в том числе, будут принимать участие в военно-патриотических играх.

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