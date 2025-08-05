Политолог Шеслер: В школах Украины укрепляют образ врага в лице России

Киев усиливает милитаризацию в школах, чтобы укрепить в глазах несовершеннолетних образа врага в лице России. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявила политолог Лариса Шеслер, комментируя введение в украинских школах «Основ национального сопротивления».

«Предмет "Основы национального сопротивления" — это подготовка всей системы и украинского общества к ведению обязательного призыва на военную службу с 18 лет. Таким образом Киев намерен экономить время и средства ВСУ на тренировку вчерашних школьников», — заметила специалист.

По ее словам, военное «воспитание», организованное Киевом, должно вызвать одобрение Запада, который все чаще возмущается недостаточным привлечением украинских солдат на фронт. Шеслер подчеркнула, что подобные уроки в школах в итоге приведут к подготовке новых диверсантов, а также поднимут градус русофобии в стране.

Ранее сообщалось о том, что украинцев с 14 лет начнут готовить к национальному сопротивлению. Дети, в том числе, будут принимать участие в военно-патриотических играх.